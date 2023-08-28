Мобілізаційний план ще не виконаний, – Резніков

Критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає.

Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Олексій Резніков.

“План мобілізації, який був затверджений Верховною радою, ще не виконаний. Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс”, – заявив він.

При цьому міністр додав, поки не буде обговорюватися збільшення планки мобілізації.

“Я не думаю, що найближчими місяцями буде питання щодо збільшення планки мобілізації”, – додав Резніков.