Суспільство

Мін’юст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації російських літаків

28 Грудня 2023 19:03
рф, літаки

Мін’юст України подав до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) черговий позов про застосування санкції у вигляді стягнення двох пасажирських літаків Ан-148-100Е російської компанії “Ільюшн Фінанс Ко.” у дохід держбюджету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

“Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Мін’юст просить застосувати санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ “Про санкції”, до АТ “Ільюшн Фінанс Ко.”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що АТ “Ільюшн Фінанс Ко.” є компанією, яка входить до складу російської держкорпорації “Ростех”. Компанія відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на авіаційних заводах РФ.

До того ж до початку під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України АТ “Ільюшн Фінанс Ко.” продовжує співпрацювати з вищим політичним керівництвом Росії. Зокрема компанія причетна до матеріально-технічного забезпечення збройної агресії РФ. Крім цього, як наголосили у відомстві, АТ “Ільюшн Фінанс Ко.”, сприяє вищому політичному керівництву Росії в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання війни проти України.


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