Мін’юст оскаржуватиме поновлення на посаді громадянки Росії

Міністерство юстиції оскаржить рішення Верховного Суду. Згідно з ним, потрібно повернути на держслужбу посадовицю, яка має паспорт Росії.

Про це Мін’юст написав 15 січня у Facebook.

У Мін’юсті жінка працювала керівницею Управління забезпечення примусового виконання рішень Міністерства юстиції у Київській області.

Мін’юст зазначив, що є інформація від Служби безпеки України, що 13 березня 2014 року посадовиця прибула до міста Ялта в Криму, де зареєструвала своє місце проживання. Після початку російської окупації чиновниця знову відвідала Крим, де на підставі реєстрації за місцем проживання отримала паспорт громадянки Росії. За даними СБУ, поки вона перебувала в Криму, то контактувала зі співробітниками ФСБ РФ.

Як ідеться в судово-юридичній газеті, згадувана посадовиця — Марина Прилуцька.

Відтак Міністерство юстиції звільнило громадянку Росії з посади. У липні 2021 року вона подала проти відомства позов, що її звільнення було незаконним. У травні 2022-го тодішній Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов. Таке саме рішення ухвалив і Шостий апеляційний адміністративний суд. Тоді адвокатка екскерівниці Наталія Вознюк подала касацію.

Касаційний суд Верховного Суду частково задовольнив позов: скасував постанову Шостого апеляційного адмінсуду і відправив йому справу на перерозгляд.

“Міністерство юстиції у суді протистоятиме поверненню на посаду ексчиновниці, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство”, — кажуть у Мін’юсті.