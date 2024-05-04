Політика

Міноборони надало роз’яснення щодо Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ

4 Травня 2024 18:42
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мобілізація
Поранений український солдат чекає на МРТ у військовому госпіталі, 9 серпня 2022 / Фото Reuters

4 травня вступили у дію норми, які змінюють Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України відповідно до Наказу міністра оборони України N 402.

Міністерство оборони надало деякі роз’яснення щодо окремих положень Наказу.

Скасовується статус «обмежено придатний» – залишається лише «придатний та непридатний».

Водночас встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я.

А саме:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Переглянуті критерії придатності:

Оновлені критерії побудовані на поєднанні Міжнародного Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я МКХ-10 та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить декілька тисяч діагнозів.

У кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій.

  • Переглянуто вимоги до стану здоров’я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період
  • Визначено вимоги до стану здоров’я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗС України.

Впровадження принципів прозорості, неупередженості, доброчесності, відповідальності.

Врегульовані Висновки ВЛК при встановленні причинного зв’язку травм під час полону.

Змінена процедура оскарження постанов ВЛК. Повторне ВЛК проходиться в іншому ЗОЗ.

Важливо: фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви.

Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до Розкладу хвороб, пояснення до Розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя (додатки 1-3 Положення про ВЛЕ в ЗСУ).

До 4 лютого 2025 року чоловіки 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти ВЛК.

Людина не приходить до ВЛК за власною ініціативою.

Направлення на ВЛК має надати:

  • для військовозобов’язаного – ТЦК та СП;
  • для військовослужбовця – командир частини або заклад охорони здоров’я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки.

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Міноборони надало роз’яснення щодо Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ
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