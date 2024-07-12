Політика

Міністри оборони США та РФ вдруге за місяц провели телефонну розмову
12 Липня 2024 20:11
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росія, сша
Міністр оборони США Ллойд Остін / Фото: AP

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з очільником Міноборони РФ  Андрієм Бєлоусовим.

Про це на брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Як зазначила Сінгх, розмова відбулася вранці 12 липня. Під час неї Остін наголосив на важливості підтримання комунікації в умовах російської війни проти України.

Тим часом у російському Міноборони заявили, що розмова відбулася з ініціативи РФ. Під час телефонного дзвінка начебто обговорювали “запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації”.

Попередня розмова міністрів відбулася 26 червня, вона стала першою спільною для Остіна та Бєлоусова.


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