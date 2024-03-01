Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість розміщення небойових підрозділів в Україні 

Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість того, що канадські інструктори можуть повернутися в Україну для тренувань українських солдатів за певних умов, але це “має бути зроблено досить обережно й обмежено”.

Про це Блер повідомив в інтерв’ю виданню Toronto Star, передає УП.

“Ми тренуємо українців скрізь, але я думаю, що було певне визнання того, що деякі з цих тренувань є складними, тому що важко вивезти людей з України для проходження тренувань.

Тож (були) деякі дискусії про те, чи можемо ми зробити це більш ефективно, і чи можливо це зробити в Україні”.

Блер розповів про це у контексті останніх заяв президента Франції Емманюеля Макрона. Зазначимо, раніше Блер виключив можливість розгортання бойових підрозділів в Україні.

Угода про безпеку між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може повернутися до проведення навчань в Україні, “коли дозволять умови”.

“Це має бути зроблено досить обережно й обмежено, з урахуванням можливості проведення тренувань”, – сказав міністр в інтерв’ю газеті.

Блер сказав, що деякі країни висловлювали занепокоєння, що така операція “потенційно буде розглядатися як бойова, і я думаю, що був широкий консенсус, що це недоречно, і ми цього не робимо”, – сказав він.