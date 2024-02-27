Економіка

Міністерка фінансів США закликала G7 знайти спосіб використати заморожені російські активи для допомоги Україні

27 Лютого 2024 16:51
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допомога, G7
Міністерка фінансів США Джанет Єллен виходить зі свого офісу / Фото: AP

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала найрозвиненіші економіки світу знайти спосіб використання заморожених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист України від вторгнення Росії та для довгострокової реконструкції після війни.

Про це вона сказала у Сан-Паулу, Бразилія, перед зустріччю зі своїми колегами з G20, передає Bloomberg.

“Я вважаю, що існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні аргументи для просування вперед”, — сказала Єллен.

За словами міністерки, це було б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу Росії глобальній стабільності.

“Це дало б зрозуміти, що Росія не може виграти, продовжуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів для укладання справедливого миру з Україною”, — сказала вона.

Видання зазначає, що ЄС, країни G7 і Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро (282 мільярди доларів) у формі цінних паперів і готівки, причому понад дві третини з них заморожені в ЄС. Усі сторони погоджуються, що ці кошти повинні залишатися заблокованими для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відбудові України, але країни розходяться щодо законності повного захоплення активів.

США та Велика Британія підштовхували союзників по G7 до повного захоплення активів Центрального банку РФ, але європейські члени групи, особливо Франція та Німеччина, наразі виступають проти цього кроку через юридичні проблеми та побоювання, що це може зашкодити стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент.

Позиція держав-членів ЄС є вирішальною, оскільки переважна більшість коштів перебуває в Європі.


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