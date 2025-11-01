G7 ухвалила спільну заяву на підтримку енергетичної безпеки України

Міністри енергетики країн G7 оприлюднили спільну заяву від 1 листопада, у якій засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили підтримку української енергосистеми цієї зими.

У документі наголошується, що атаки росії на об’єкти енергетики мають «руйнівні соціальні, екологічні та економічні наслідки» й загрожують життю цивільних. G7 також відзначила мужність українських енергетиків, які продовжують забезпечувати українців електроенергією та теплом, попри обстріли.

Країни «сімки» пообіцяли підтримувати Україну у відновленні критичної інфраструктури, зокрема через фонд Ukraine Energy Support Fund та координаційну групу G7+ Ukraine Energy Coordination Group. До пріоритетів віднесено:

захист енергетичних об’єктів;

підтримку МАГАТЕ у сфері ядерної безпеки;

розбудову децентралізованої, стійкої та ефективної енергосистеми;

залучення приватних інвестицій для відновлення сектору.

У заяві також підкреслюється, що енергетичні санкції проти росії діють і будуть посилюватися, зокрема для блокування «тіньового» флоту танкерів, який приносить кремлю прибутки від війни.

G7 закликала партнерів долучатися до фінансування проєктів відбудови та підкреслила, що Україна може стати «моделлю енергетичної безпеки та інновацій».