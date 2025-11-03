“Подарунок для Путіна” розпочинає виробництво оптоволоконних FPV-дронів для ЗСУ

Чеська ініціативна група «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina) повідомила в мережі Х про запуск у виробництво безпілотників, керованих через оптоволоконний кабель, і опублікувала відео із записом випробувань дрона в рамках проєкту «Зброя для України».

«Після проведення тестів ми у співпраці з партнерами запустили невелике виробництво оптоволоконних дронів. На даній моделі встановлена котушка на 30 км. Зйомка зроблена в Чехії, всього в парі кілометрів від Праги», – повідомляють активісти.

Po sérii testů jsme ve spolupráci s "partnery" rozběhli malou výrobu dronů s optickým vláknem. Na tomhle modelu je zásobník na 30 kilometrů. Natočeno je to v Čechách, jen pár kilometrů od Prahy.

Оптоволокно використовують, щоб подолати вразливість дронів на радіоуправлінні, яке може бути придушене засобами радіоелектронної боротьби.