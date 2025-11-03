        Техно

        “Подарунок для Путіна” розпочинає виробництво оптоволоконних FPV-дронів для ЗСУ

        Віктор Алєксєєв
        3 Листопада 2025 20:35
        «Подарунок для Путіна» готує запустити виробництво FPV-дронів на оптоволокні / Скріншот відео
        «Подарунок для Путіна» готує запустити виробництво FPV-дронів на оптоволокні / Скріншот відео

        Чеська ініціативна група «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina) повідомила в мережі Х про запуск у виробництво безпілотників, керованих через оптоволоконний кабель, і опублікувала відео із записом випробувань дрона в рамках проєкту «Зброя для України».

        «Після проведення тестів ми у співпраці з партнерами запустили невелике виробництво оптоволоконних дронів. На даній моделі встановлена котушка на 30 км. Зйомка зроблена в Чехії, всього в парі кілометрів від Праги», – повідомляють активісти.

        Оптоволокно використовують, щоб подолати вразливість дронів на радіоуправлінні, яке може бути придушене засобами радіоелектронної боротьби.


