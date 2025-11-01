Зеленський анонсував масштабну зимову програму підтримки українців та безкоштовні поїздки потягами

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запустити з грудня великий пакет програм зимової підтримки населення, повідомив він у зверненні.
«Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані», — зазначив Президент.
Серед ключових рішень:
- Пряма фінансова допомога, як і торік, яку можна буде витратити на найнагальніші потреби.
- Окрема програма для найбільш уразливих категорій — самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців прифронтових територій та інших груп.
- Фіксована ціна на газ і електроенергію для побутових споживачів — без жодних підвищень на зиму.
- Транспортна програма “УЗ-3000” — кожен українець зможе безкоштовно проїхати до 3000 км залізницею всередині країни. «Компанія має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству», — наголосив Зеленський.
- Розширення медичних програм, зокрема запуск у січні проєкту профілактичних чекапів для дорослого населення.
Президент доручив уряду завершити підготовку всіх елементів зимової підтримки й представити деталі до 15 листопада, щоб українці могли скористатися програмами вже на початку зими.