Зеленський анонсував масштабну зимову програму підтримки українців та безкоштовні поїздки потягами

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запустити з грудня великий пакет програм зимової підтримки населення, повідомив він у зверненні.

«Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані», — зазначив Президент.

Серед ключових рішень:

Реклама

Реклама

Пряма фінансова допомога , як і торік, яку можна буде витратити на найнагальніші потреби.

, як і торік, яку можна буде витратити на найнагальніші потреби. Окрема програма для найбільш уразливих категорій — самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців прифронтових територій та інших груп.

— самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців прифронтових територій та інших груп. Фіксована ціна на газ і електроенергію для побутових споживачів — без жодних підвищень на зиму.

— без жодних підвищень на зиму. Транспортна програма “УЗ-3000” — кожен українець зможе безкоштовно проїхати до 3000 км залізницею всередині країни. «Компанія має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству», — наголосив Зеленський.

— кожен українець зможе безкоштовно проїхати до 3000 км залізницею всередині країни. «Компанія має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству», — наголосив Зеленський. Розширення медичних програм, зокрема запуск у січні проєкту профілактичних чекапів для дорослого населення.

Президент доручив уряду завершити підготовку всіх елементів зимової підтримки й представити деталі до 15 листопада, щоб українці могли скористатися програмами вже на початку зими.