У Києві розслідують падіння 16-річної дівчини в яму з окропом, затримано керівника теплотрасового управління

У столиці розпочато досудове розслідування за фактом падіння 16-річної дівчини в неогороджену яму з гарячою водою на проспекті Лобановського, внаслідок чого вона отримала 73% опіків тіла та перебуває у лікарні в критично важкому стані. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

16-річна дівчина впала в неогороджену належним чином яму з окопом, що утворилася внаслідок пошкодження тепломереж по пр. Лобановського / Фото Київська міська прокуратура

За даними слідства, 2 січня 2026 року працівники теплоенерго виконували роботи на місці прориву труби центрального опалення. У результаті аварії проїжджу частину та тротуари залило гарячою водою, а через пошкодження асфальту утворилося провалля. Водночас службові особи не забезпечили належну огорожу небезпечної ділянки та не встановили попереджувальні знаки.

Близько 16:00 дівчина безперешкодно підійшла до місця аварії та впала в яму з окропом. Лікарі наразі борються за її життя. Також опіки ніг отримала 53-річна жінка, яка наступила у гарячу воду, що текла тротуаром.

Кримінальне провадження відкрито за фактами службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Розслідування здійснюють слідчі Голосіївського управління поліції.

У межах цього провадження затримано керівника районного теплотрасового управління «Печерськ» СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго». Йому готується повідомлення про підозру за ч.2 ст.272 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, про їхні результати буде повідомлено додатково.