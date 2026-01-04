Внаслідок ДТП на Харківщині загинули двоє людей

Подія за участі двох автомобілів відбулася 3 січня близько 19:35 на перехресті в місті Богодухів, повідомили в поліції Харківської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault не надав перевагу в русі, коли виїжджав на перехрестя, та допустив зіткнення з автівкою Chrysler під керуванням 20-річного чоловіка.

Внаслідок аварії загинули 56-річний водій Renault та 49-річна пасажирка. Кермувальник Chrysler та 17-річний пасажир отримали забої.

Реклама

Реклама

Поліція Харківщини звертається до водіїв із проханням бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху, особливо на перехрестях та в умовах ожеледиці / Фото Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП встановлюються.