Внаслідок ДТП на Харківщині загинули двоє людей

Подія за участі двох автомобілів відбулася 3 січня близько 19:35 на перехресті в місті Богодухів, повідомили в поліції Харківської області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault не надав перевагу в русі, коли виїжджав на перехрестя, та допустив зіткнення з автівкою Chrysler під керуванням 20-річного чоловіка.
Внаслідок аварії загинули 56-річний водій Renault та 49-річна пасажирка. Кермувальник Chrysler та 17-річний пасажир отримали забої.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини ДТП встановлюються.