Політика

Мілоша Земана здивували підсумки президентських виборів у Чехії

30 Січня 2023 11:11
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чехія

Президент Мілош Земан був здивований підсумками президентських виборів, про що він повідомив приватній радіостанції Frekvence 1. Хоча голова Чехії очікував, що генерал у відставці Петр Павел може здобути перемогу над екс-прем’єром і головою опозиційного руху ANO Андрієм Бабішем, такої значної перемоги він не очікував, передає Радіо Прага.

“Я очікував, що, можливо, переможе Петр Павел, але що він виграє з перевагою в 16%, цього я не припускав”, – зізнався Земан. Павела у другому турі підтримали 58,32% виборців, Бабіша – 41,67%.

Проте Земан відкинув тезу прем’єр-міністра Петра Фіали про те, що «це може означати кінець епохи Бабіша». «Я одного разу зазнав невдачі на президентських виборах у 2003 році, не важливо, з якої причини. Тоді всі списували мене з рахунків, а за десять років я повернувся і двічі виграв президентські вибори. Давайте не нікого списуватимемо передчасно», — зазначив він.

Чинний президент готовий зустрітися зі своїм наступником, якщо Павел виявить до зустрічі інтерес. У цьому випадку він хотів би поговорити з ним про «президентську долю». Павло не проти зустрічі із Земаном. «Якщо він хоче дати мені якісь поради, я їх із задоволенням вислухаю. З іншого боку, я побоююся, що президенту Земану нема чого мені передати, я не особливо хотів би приймати щось від нього як відправну точку», — заявив новообраний президент в інтерв’ю «Чеському Телебаченню».


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