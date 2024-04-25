Мешканець Тернополя хотів незаконно відправити з України древніх скам’янілих ракоскорпіонів 

Митники Київщини Київські запобігли незаконному пересиланню за кордон древніх уламків геологічних порід.

Про це повідомили у Київській митниці.

Йдеться про унікальні палеонтологічні цінності – скам’янілі ракоскорпіони віком близько 443 мільйонів років.

“Десять древніх каменів з відбитками істот виявили під час митного контролю трьох міжнародних поштових відправлень, які прямували з України за кордон. Відправником двох посилок до Таїланду та США значився один і той самий мешканець Тернополя, третя ж посилка прямувала з Києва до Іспанії”, – йдеться у повідомленні.

Митники скерували знахідки на експертизу до Національного науково-природничого музею України. Експерти визначили, що чотири скам’янілості (фосилії), які були відправлені до Іспанії – це плитки гірської породи з колекцією ракоскорпіонів. Вони мають майже цілі панцирі. Зокрема, одна з плиток є унікальною, оскільки містить рештки одразу трьох ракоскорпіонів з кінцівками та зразки їх голів.

“Дві фосилії, які прямували до Таїланду, виявилися цілими молюсками. Цілі зразки зустрічаються не часто і мають унікальне наукове значення. Ще одна скам’янілість – це фрагмент панцира ракоскорпіона. У посилці ж до США були ще три фосилії, які фахівці ідентифікували як плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих “девонських риб” з невизначеними фрагментами”, – зазначили в митниці.

Загалом вік усіх палеонтологічних зразків коливається у межах 408-443 млн років. Вони походять з Поділля, басейну річки Дністер.

На відправників унікальних скам’янілостей митники склали протокол. Палеонтологічні скарби вилучили.