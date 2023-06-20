Кримінал

Мешканець Костянтинівки намагався зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом

20 Червня 2023 10:15
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сбу, бахмут

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини.

Зловмисник передавав до фсб місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута.

Як повідомляє СБУ, особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости.

Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. При цьому він регулярно видаляв власну переписку з фсб.

Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі за рахунок проведення прицільних артобстрілів.

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника «на гарячому» під час спроби передачі інформації загарбнику.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року він дистанційно залучений росіянами до протиправної діяльності.

У їх поле зору він потрапив через неодноразові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Телеграм-каналах.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.


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