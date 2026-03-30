Фіктивні довідки, підробки та втечі за кордон: в Україні ліквідували п’ять “схем для ухилянтів”

СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України. Загалом затримано вісьмох організаторів оборудок.

Про це повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, за суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали незаконно виїхати за кордон поза пунктами пропуску.

На Київщині викрито директора оборонного підприємства, який продавав фальшиві посвідчення стратегічного об’єкта ОПК. До схеми він залучив двох знайомих, які шукали клієнтів і передавали йому гроші.

Також у столичному регіоні затримано чоловіка, який організував канал нелегального виїзду до Євросоюзу. Його затримали під час спроби вивезення ухилянта з Білої Церкви у напрямку західного кордону.

У Львівській області викрито двох осіб, серед яких — представниця комісії з питань відстрочки від призову. Вона разом із сином допомагала оформлювати документи на опікунство над родичами, які нібито потребують догляду.

У Черкасах затримано місцевого жителя, який оформлював фіктивні довідки про інвалідність, залучивши до схеми лікаря. Окремо викрито викладачку ліцею, яка через знайомих медиків організовувала встановлення фейкових діагнозів жінкам.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 27, чч. 2, 3 ст. 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.