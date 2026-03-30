Керівника регіонального осередку БЮТ затримали за незаконні оборудки з цінною деревиною на Харківщині

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора масштабну протиправну схему, яку на Харківщині організували керівник філії великого державного підприємства і очільник місцевого осередку однієї із відомих політичних партій.

Про це повідомили в СБУ.

За даними джерел видання “Головне в Україні”, йдеться про очільника місцевого осередку Блоку Юлії Тимошенко, який діяв спільно з керівником міжрегіонального офісу ДП “Ліси України”, його підлеглим та посередником.

Реклама

Реклама

Як встановило розслідування, учасники “схеми” брали хабарі з підприємців, які вигравали біржові торги на закупівлю промислової деревини з державного лісгоспу. За неправомірну вигоду фігуранти продавали бізнесменам елітні сорти лісосировини замість передбаченої умовами відкритих торгів пиломатеріалів.

“Зловмисники вимагали у підприємця 1,3 млн грн за відвантаження йому майже 200 куб. м цінних порід деревини. Щоб приховати злочин, посадовці державного лісгоспу вносили недостовірні відомості до звітної документації”, – розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали всіх організаторів оборудки після передачі останньої частини хабаря. Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони і документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

⁠ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.