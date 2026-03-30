На Львівщині госпіталізували немовля у важкому стані: матір підозрюють у неналежному догляді

На Львівщині двомісячну дитину госпіталізували у важкому стані. Матері повідомили про підозру у неналежному догляді, що спричинив тяжкі наслідки.
Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, інцидент стався в одному із сіл Львівського району. Дитину у супроводі матері та медиків доставили до лікарні 26 березня.
За попередніми даними, жінка не забезпечила немовляті належних умов проживання та необхідного догляду.
У дитини діагностували захворювання органів дихання з дихальною недостатністю, серцево-судинні ускладнення, а також пелюшковий дерматит і недобір ваги.
Встановлено, що це наймолодша дитина у сім’ї. Загалом батьки виховують семеро дітей віком від 2 до 16 років.
Сім’я раніше не перебувала на обліку в соціальних службах.
Прокурори спільно з поліцією ініціювали перевірку умов проживання дітей та стану їхнього здоров’я, а також розглядають питання про їх можливе відібрання.
Матері повідомлено про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.
Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб.