        На Львівщині госпіталізували немовля у важкому стані: матір підозрюють у неналежному догляді

        Сергій Бордовський
        30 Березня 2026 13:33
        На Львівщині двомісячну дитину госпіталізували у важкому стані. Матері повідомили про підозру у неналежному догляді, що спричинив тяжкі наслідки.

        Умови проживання багатодітної родини на Львівщині / Фото: Прокуратура

        Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, інцидент стався в одному із сіл Львівського району. Дитину у супроводі матері та медиків доставили до лікарні 26 березня.

        За попередніми даними, жінка не забезпечила немовляті належних умов проживання та необхідного догляду.

        У дитини діагностували захворювання органів дихання з дихальною недостатністю, серцево-судинні ускладнення, а також пелюшковий дерматит і недобір ваги.

        Встановлено, що це наймолодша дитина у сім’ї. Загалом батьки виховують семеро дітей віком від 2 до 16 років.

        Сім’я раніше не перебувала на обліку в соціальних службах.

        Прокурори спільно з поліцією ініціювали перевірку умов проживання дітей та стану їхнього здоров’я, а також розглядають питання про їх можливе відібрання.

        Матері повідомлено про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

        Також буде надано правову оцінку діям працівників соціальних служб.


