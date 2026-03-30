Україна готова до перемир’я на Великдень і припинення вогню по енергетиці — Зеленський

Україна готова до припинення вогню під час великодніх свят. Також Київ відкритий до енергетичного перемир’я та інших форматів зниження бойових дій.

Як повідомляє Українська правда, президент Володимир Зеленський заявив про готовність до будь-яких форматів припинення вогню, якщо це не суперечить суверенітету і гідності держави.

За його словами, Україна підтримує як повне припинення вогню, так і часткові формати, зокрема щодо енергетики, продовольчої безпеки, а також у морі та повітрі.

Президент наголосив, що йдеться про припинення ударів по інфраструктурі та повне припинення застосування ракет і дронів.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна вже раніше пропонувала подібні ініціативи і залишається відкритою до переговорів.

Він також висловив сумнів, що Росія зможе використати короткострокове перемир’я для посилення своїх позицій, підкресливши, що за кілька днів це неможливо.

Зеленський нагадав, що російські війська раніше заявляли про намір швидко захопити Київ, але цього не сталося.