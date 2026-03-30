У Харкові затримали двох монахів УПЦ МП за злочини сексуального характеру проти дітей

Правоохоронці викрили у Харкові двох представників однієї з релігійних громад Харківської єпархії УПЦ (МП), яких підозрюють у злочинах проти статевої свободи та недоторканості дітей.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами слідства, двоє ченців чоловічого монастиря діяли окремо, однак були обізнані про злочини один одного.

Встановлено, що один із них, 52-річний чернець, займався виготовленням порнографічних матеріалів.

“Він входив у довіру до дітей, зокрема запрошував їх до місця свого проживання, після чого вчиняв щодо них протиправні дії та фіксував це на власний телефон”, – розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільні телефони з порнографічними матеріалами, які підтверджують причетність підозрюваного до злочинів проти дітей.

Інший фігурант – 24-річний ієромонах цього ж монастиря, підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру щодо неповнолітньої особи.

На підставі зібраних доказів 52-річному монаху повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (виготовлення дитячої порнографії та зберігання дитячої порнографії). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Іншому фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

Правоохоронці встановлюють причетність фігурантів до інших злочинів.