Медичні сповіщення тепер надходитимуть у застосунок “Дія”

У додатку “Дії” з’явилася нова функція: тепер пацієнти зможуть отримувати повідомлення про рецепти, направлення та плани лікування безпосередньо в застосунку, інформує пресслужба порталу.

Користувачі отримуватимуть push-сповіщення про створення або скасування електронного рецепта, нові направлення від лікаря чи плани лікування. Усі повідомлення зберігатимуться в розділі “Меню — Повідомлення”.

Реклама

Реклама

Якщо ж застосунок не встановлений, інформація надходитиме через SMS або Viber.

У майбутньому перелік медичних повідомлень планують розширювати. Сервіс реалізований спільно МОЗ, Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ.