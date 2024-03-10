Масштабна пожежа спалахнула на складах біля аеропорту Пулково

У неділю, 10 березня, спалахнула потужна пожежа на південному заході російського міста Санкт-Петербурга. Горить промислова будівля поряд з аеропортом в районі Волхонського шосе.

У місцевих пабліках з’явилися відео з велетенськими клубами чорного диму, які видно з різних точок міста.

Повідомляється, що в районі місця, де сталося займання, розташована промзона та склади. Полум’я пожирає будівлю, стіни та дах якої уже обвалилися. Вогонь охопив територію 1000 квадратних метрів.

Очевидці стверджують, що перед пожежею пролунали вибухи. Відомо про щонайменше двох постраждалих, яких госпіталізували.

Офіційно причина займання не називається.