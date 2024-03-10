Кримінал

Масштабна пожежа спалахнула на складах біля аеропорту Пулково

10 Березня 2024 17:34
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пожежа, росія
План "Килим" оголошено в аеропорту Пулково. Він закритий на виліт і приліт. Ймовірно, причиною введення обмежень стала сильна пожежа на околиці Санкт-Петербурга / Фото з відкритиї джерел

У неділю, 10 березня, спалахнула потужна пожежа на південному заході російського міста Санкт-Петербурга. Горить промислова будівля поряд з аеропортом в районі Волхонського шосе.

У місцевих пабліках з’явилися відео з велетенськими клубами чорного диму, які видно з різних точок міста.

Повідомляється, що в районі місця, де сталося займання, розташована промзона та склади. Полум’я пожирає будівлю, стіни та дах якої уже обвалилися. Вогонь охопив територію 1000 квадратних метрів.

Очевидці стверджують, що перед пожежею пролунали вибухи. Відомо про щонайменше двох постраждалих, яких госпіталізували.

Офіційно причина займання не називається.


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