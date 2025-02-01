Масований удар по Україні: Зеленський повідомив про наслідки атак

Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні про наслідки масованого російського обстрілу, що стався в ніч на сьогодні. Про це він заявив у соцмережі.

Полтава: тривають рятувальні роботи

У Полтаві продовжуються рятувальні роботи після нічного удару. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих, усім надано медичну допомогу. Врятовано 22 людини, однак під завалами ще шукають людей. Наразі кількість загиблих зросла до 8 осіб. Президент висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

Масштаби атаки

За словами Зеленського, лише за одну ніч Росія випустила по Україні 165 ракет та дронів різних типів. Під обстрілами опинилися Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Донеччина.

Одеса: руйнування історичної спадщини

В Одесі тривають відновлювальні роботи після ракетного удару, що пошкодив історичний центр міста. Постраждали музеї, філармонія, визначні будівлі та відомий готель. Також під удар потрапили не лише українці, а й норвезькі дипломати, які працюють в Україні.

Заклик до посилення санкцій

Президент наголосив, що Росія не змогла б здійснювати такі інтенсивні атаки без доступу до критично важливих компонентів з-за кордону. Зеленський закликав до посилення санкцій, які неможливо обійти, щоб унеможливити виробництво російських ракет і дронів.