Масована атака дронів на Москву та область: російська влада повідомляє про двох загиблих

Сьогоднішню атаку на Москву та кілька областей вже назвали наймасованішою – у міноборони РФ заявили про “перехоплення та знищення 337 українських БпЛА”. Також відомо про двох загиблих.

Про це заявив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

За словами Воробйова, загиблих вже двоє: один із поранених чоловіків помер у лікарні.

“Відбито наймасованішу атаку ворожих БпЛА на Москву. Збито на різних рубежах загалом сотні бойових безпілотників”, – заявив мер Москви Сергій Собянін

За його словами, дрони збивали над районами Раменське та Домодєдово в Московській області.

Нагадаємо, у Домодєдово сталася пожежа на парковці промислового підприємства “Міраторг”. Пошкоджено залізничні колії на станції “Домодєдово”. Аеропорти Жуковський, Домодєдово, Шереметьєво призупиняли роботу.