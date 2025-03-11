Суспільство

Масована атака дронів на Москву та область: російська влада повідомляє про двох загиблих
11 Березня 2025 10:17
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Результати влучання дронів у Московській області / Фото: РосЗМІ
Результати влучання дронів у Московській області / Фото: РосЗМІ

Сьогоднішню атаку на Москву та кілька областей вже назвали наймасованішою – у міноборони РФ заявили про “перехоплення та знищення 337 українських БпЛА”. Також відомо про двох загиблих.

Про це заявив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

За словами Воробйова, загиблих вже двоє: один із поранених чоловіків помер у лікарні.

“Відбито наймасованішу атаку ворожих БпЛА на Москву. Збито на різних рубежах загалом сотні бойових безпілотників”, – заявив мер Москви Сергій Собянін

За його словами, дрони збивали над районами Раменське та Домодєдово в Московській області.

Нагадаємо, у Домодєдово сталася пожежа на парковці промислового підприємства “Міраторг”. Пошкоджено залізничні колії на станції “Домодєдово”. Аеропорти Жуковський, Домодєдово, Шереметьєво призупиняли роботу.

Наслідки атаки дронів на Московщину / Фото: РосЗМІ

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