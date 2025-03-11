Суспільство

Масована атака БпЛА на Москву та Підмосков’я: у яких ще областях РФ вночі лунали вибухи
11 Березня 2025 07:45
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Пожежа післі атаки дронів у Підмосков'ї / Скриншот
Пожежа післі атаки дронів у Підмосков'ї / Скриншот

Уночі 11 березня в РФ безпілотна небезпека оголошувалась в кількох областях. Під ударом безпілотників опинилися Московська, Курська, Білгородська, Орловська, Ліпєцка, Брянська та Рязанська області.

Про атаку ворожих дронів, збиття та пожежі протягом ночі та вранці звітували російські пабліки.

Як заявив мер Москви Собянін, протягом ночі нібито було збито 69 ворожих БпЛА в Підмосковʼї. Зафіксовано наслідки в кількох населених пунктах, вибухи чули жителі Раменського, Серпухова, Кашири, Коломни, Воскресенська і Домодєдово.

Зокрема, в Рамєнскому та Відному пошкоджені багатоповерхівки. В Домодєдово сталася пожежа на парковці підприємства “Міраторг” – великого російського виробника м’ясної продукції. Пошкоджено залізничні колії на станції “Домодєдово”.

Як повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов, одна людина загинула, троє поранені внаслідок атаки БпЛА на Підмосков’я.

“Сьогодні о 4 годині ранку почалася масова атака безпілотників на Москву і Московську область. На цю хвилину відомо про одного загиблого і трьох поранених у Ленінському міському окрузі (м. Відне) і Домодєдово (с. Ям). Також уламки безпілотників упали на багатоквартирний будинок у Раменському, де пошкоджено щонайменше сім квартир із 19 до 22 поверхів будинку на Північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включно з 3 дітьми. Допомогу постраждалим лікарі надали на місці. Частину евакуйованих розмістили в сусідній гімназії, інші – перебувають зараз у родичів. Загалом було збито понад 60 безпілотників. Виклики про БпЛА надходили з Коломни, Зарайська, Срібних ставків, Серпухова, Раменського, Воскресенська, Луховиць, Бронниць, Домодєдово, Ленінського, Подільська, Електросталі та Котельників”, – написав Воробйов.

Аеропорти Жуковський, Домодєдово, Шереметьєво призупинили свою роботу на тлі атаки БпЛА, повідомляє Росавіація. Також обмеження на польоти введено у нижньогородському аеропорту Стригіно та ярославському аеропорту Туношна.

Скаржаться на атаку БпЛА й жителі Курської області, де також виникло кілька пожеж.

У Рязанській області місцеві жителі чули близько 10 вибухів в районі військового аеродрому “Дягільово”. Про наслідки не повідомляється.

В Орловській області нібито повторно була уражена нафтобаза.

Пожежі в Підмосков’ї / Фото: РосЗМІ

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