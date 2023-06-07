Політика

Маляр: На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ

7 Червня 2023 13:13
52
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маляр, контрнаступ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ, на деяких ділянках просунувшись до 1100 метрів.

Представниця Міноборони зазначила, що українські військові разом із місцевими військовими адміністраціями заздалегідь підготовили укріплення, які дозволяють Україні тримати оборону та наступати на Бахмутському напрямку.

Вона каже, що їх “будували капітально”.

За словами Маляр, російські окупанти на цьому напрямку обороняються та стягують свої резерви з глибини, намагаючись утримати займані позиції.

Терористи Групи Вагнера, каже заступниця Резнікова, залишаються подекуди у тилових підрозділах, бойові дії ведуть регулярні загони ЗС РФ.


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