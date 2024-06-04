Суспільство

Майже кожен п’ятий кандидат, який звернувся до центру рекрутингу – жінка

4 Червня 2024 18:11
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мобілізація
Центр рекрутингу української армії / Фото: Міноборони

Майже кожен п’ятий кандидат, з яким працюють у центрі рекрутингу до армії, — жінка, проте питомий відсоток жінок в ЗСУ наразі менший, ніж 5%.

Про це сказав уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі УНН.

Він зазначив, що вже зафіксовано 6,6 тисячі звернень до центрів рекрутингу. З них приблизно 1,5 тисячі заяв перебувають в роботі, тобто людям або підбираються вакансії, або вони контактують з військовими частинами тощо.

Близько 150 рекрутів вже оформлені, тобто вже військовослужбовцями. Частина — ще в навчальних центрах, а частина — у своїх військових частинах.

Бежевець розповів, що від загальної маси рекрутів, понад 10% становлять жінки. А з тих, хто звернувся і далі продовжує комунікації та рухається по цьому треку, — 17%.


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