Майже кожен п’ятий кандидат, який звернувся до центру рекрутингу – жінка

Майже кожен п’ятий кандидат, з яким працюють у центрі рекрутингу до армії, — жінка, проте питомий відсоток жінок в ЗСУ наразі менший, ніж 5%.

Про це сказав уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі УНН.

Він зазначив, що вже зафіксовано 6,6 тисячі звернень до центрів рекрутингу. З них приблизно 1,5 тисячі заяв перебувають в роботі, тобто людям або підбираються вакансії, або вони контактують з військовими частинами тощо.

Близько 150 рекрутів вже оформлені, тобто вже військовослужбовцями. Частина — ще в навчальних центрах, а частина — у своїх військових частинах.

Бежевець розповів, що від загальної маси рекрутів, понад 10% становлять жінки. А з тих, хто звернувся і далі продовжує комунікації та рухається по цьому треку, — 17%.