Майже 90 атак відбили ЗСУ на трьох найгарячіших напрямках фронту

Розпочалась 1045 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 52 авіаційних ударів, зокрема, задіяли дві ракети та скинули 102 КАБи. Крім цього, здійснили понад 3800 обстрілів, з них 159 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Таратутине, Покровка, Вовчанськ, Золочів, Іванівка, Піщане, Богуславка, Зелений Гай, Чернещина, Мирне, Сіверськ, Костянтинівка, Дронівка, Пазено, Костянтинівка, Яблунівка, Мирноград, Новоторецьке, Улакли, Костянтинопіль, Андріївка, Зелене Поле, Новопіль, Приморське та Малокатеринівка.

Харківський, Куп’янський та Лиманський напрямки

На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції українських військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі.

Сіверський, Краматорський та Торецький напрямки

Один штурм противника відбили українські оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

Шість атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

Покровський, Курахівський та Времівський напрямки

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка.

Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Шевченко, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми позицій ЗСУ в районах Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки.

Оріхівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Оріхівському напрямку українські війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки противника, противник успіху не мав.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося десять боєзіткнень, ворог завдав шести авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.