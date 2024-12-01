Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах

23-річна українка Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року в небігових дисциплінах за версією World Athletics. Її головною суперницею у боротьбі за цю нагороду була бельгійська багатоборка Нафі Тіам.

Female Field Athlete of the Year Winner 🏆



🇺🇦's Yaroslava Mahuchikh is your Female Field Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/8B3AbZOvo0 — World Athletics (@WorldAthletics) December 1, 2024

У 2024 році Магучіх досягла видатних результатів: стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, встановила світовий рекорд, виборола титул чемпіонки Європи та здобула перемогу в Діамантовій лізі.

Раніше, у жовтні, Ярославу також визнали найкращою легкоатлеткою Європи на премії European Athletics Awards.

Серед чоловіків у категорії «технічні види» найкращим став шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс.