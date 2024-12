Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах

23-річна українка Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року в небігових дисциплінах за версією World Athletics. Її головною суперницею у боротьбі за цю нагороду була бельгійська багатоборка Нафі Тіам.

Female Field Athlete of the Year Winner 🏆



🇺🇦's Yaroslava Mahuchikh is your Female Field Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/8B3AbZOvo0