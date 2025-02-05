Політика

МАГАТЕ відклало ротацію на окупованій ЗАЕС через відсутність гарантій безпеки з боку РФ
5 Лютого 2025 11:27
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Автомобіль місії МАГАТЕ зазнав удару БПЛА / Фото: facebook/german.galushchenko
Автомобіль місії МАГАТЕ зазнав удару БПЛА / Фото: facebook/german.galushchenko

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відклало ротацію своєї місії на Запорізькій атомній електростанції через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

За його словами, Кремль продовжує використовувати залякування міжнародних експертів як метод тиску. Зокрема, під час однієї з попередніх ротацій російські війська атакували машину МАГАТЕ ударним дроном.

В МЗС зазначили, що Москва тисне на Агентство з двох причин: прагне домогтися визнання незаконної окупації ЗАЕС та маніпулювати ситуацією навколо станції.

“Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах. Ми не дозволимо Росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво”, – закликало МЗС України.


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