Кримінал

Російський дрон пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ по дорозі до Запорізької АЕС
10 Грудня 2024 19:31
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дрони, заес, МАГАТЕ
Прапор МАГАТЕ / Фото з відкритих джерел

10 грудня безпілотний літальний апарат атакував і серйозно пошкодив автомобіль МАГАТЕ, який рухався до тимчасово окупованої Запорізької АЕС. 

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Агентства в Х.

У повідомленні йдеться, що співробітники МАГАТЕ не постраждали внаслідок інциденту. Генеральний директор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі, засудив цей напад, назвавши його неприпустимим і підкресливши, що це ставить під загрозу роботу співробітників агентства, які займаються запобіганням ядерній аварії під час війни.

Також, згадуючи заяви МЗС Росії, в листопаді було зазначено, що місія спостерігачів МАГАТЕ на ЗАЕС може бути припинена у будь-який момент. Російське зовнішньополітичне відомство повідомило, що перебування експертів на станції можливе лише за умовами згоди уряду РФ, і їхня основна мета — фіксація «провокацій» з боку України.


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