Суспільство

МАГАТЕ підтримало резолюцію України щодо атаки РФ на автівку місії
12 Грудня 2024 19:35
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МАГАТЕ
Прапор МАГАТЕ / Фото з відкритих джерел

Рада керівників МАГАТЕ підтримала резолюцію України щодо удару російського дрона по автівці місії, незважаючи на протидію Росії та Китаю.

Про це повідомляє “Радіо Свобода“. Резолюцію підтримали 22 держави-члени. Проти виступили Росія та Китай, ще 10 країн утрималися.

У документі Рада директорів закликала всі країни-члени продовжувати надавати Україні політичну, фінансову, технічну та гуманітарну підтримку. Також було зверненося до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням регулярно інформувати про ситуацію з ядерною безпекою та гарантіями в Україні.


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