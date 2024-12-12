МАГАТЕ підтримало резолюцію України щодо атаки РФ на автівку місії

Рада керівників МАГАТЕ підтримала резолюцію України щодо удару російського дрона по автівці місії, незважаючи на протидію Росії та Китаю.

Про це повідомляє “Радіо Свобода“. Резолюцію підтримали 22 держави-члени. Проти виступили Росія та Китай, ще 10 країн утрималися.

У документі Рада директорів закликала всі країни-члени продовжувати надавати Україні політичну, фінансову, технічну та гуманітарну підтримку. Також було зверненося до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням регулярно інформувати про ситуацію з ядерною безпекою та гарантіями в Україні.