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Литва офіційно вийшла з Конвенції про касетні боєприпаси: що це означає
6 Березня 2025 14:59
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Касетний авіаційний боєприпас CBU-97/CBU-105 / Фото: mil.in.ua
Касетний авіаційний боєприпас CBU-97/CBU-105 / Фото: mil.in.ua

Литва офіційно вийшла з міжнародної конвенції, що забороняє використання касетних боєприпасів. Рішення набуло чинності 6 березня, після закінчення шестимісячного перехідного періоду.

Про це повідомляє видання LRT.

Сейм проголосував за вихід з конвенції в липні минулого року, на початку осені Литва подала необхідні депозитарні документи в ООН, і з цього дня набув чинності шестимісячний термін для прийняття рішення про вихід з конвенції. Він сплив у четвер, 6 березня.

Касетний боєприпас – це контейнер повітряного або наземного запуску, що містить від десятків до сотень вторинних боєприпасів, які скидаються на територію розміром з футбольне поле.

Литва вийшла з конвенції про їхню заборону, аргументуючи це тим, що ця зброя використовується Росією і що для стримування потенційного агресора потрібні всі засоби.

Водночас критики наголошують, що касетні боєприпаси важко контролювати, а їх застосування несе значні ризики для цивільних. Литовська влада запевняє, що працюватиме над зменшенням можливих негативних наслідків, зокрема, створить механізм швидкого збору боєприпасів, що не вибухнули.

Крім того, країна розглядає можливість виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і має намір ухвалити рішення найближчими місяцями.

Держави-учасниці Конвенції про касетні боєприпаси (підписанти – синім кольором, ратифікатори – фіолетовим) / Фото: Wikimedia nuotr.

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Литва офіційно вийшла з Конвенції про касетні боєприпаси: що це означає
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