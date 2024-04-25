Литва допоможе повернути чоловіків до України – Кащюнас

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, якого цитує Delfi.

Кащюнас зазначив, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

“Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви”, – зазначив міністр.

За його словами, наразі важко оцінити точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві.