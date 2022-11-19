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Литовці назбирали 250 тисяч на другий морський безпілотник для України

19 Листопада 2022 13:23
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Литва, дрони

Литовці зібрали 250 тисяч доларів уже на другий морський дрон для України. І почали збір на третій безпілотник. Назви усіх – дуже креативні та неймовірно влучні.

Про це повідомляє литовський журналіст та громадський активіст Андрюс Тапінас.

Раніше литовці придбали для України морський дрон за 250 тисяч доларів. Безпілотник назвали “PEACE Дец”, це найменування набрало найбільше голосів під час голосування.

“Після надання Україні морського безпілотника «PEACE Дец» ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою «Yes to peace» або «PEACE Да». І вже маємо 40 тисяч євро на третій «Duke of Peace» («PEACE Дюк» ) Це буде найкраще тріо з 3 тенорів”, – розповів він.


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