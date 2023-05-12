Лише 10% прихильників партії Орбана звинувачує Москву у війні в Україні

Лише 10% виборців угорської партії “Фідеш” Віктора Орбана вважають, що Росія несе відповідальність за війну в Україні. Про це свідчать дані опитування, проведеним Інститутом IDEA. При цьому аж 37 % виборців партії Орбана вважають Україну винною у розв’язанні війни. Кожен четвертий прихильник “Фідеш” респондент звинуватив у війні НАТО і США, передає Польське Радіо.

З точки зору всього суспільства представлені дані виглядають дещо інакше: 40 % угорців вважає, що відповідальність за розв’язування російсько-української війни несе Москва, і лише 17 % вказало на Київ.

Як зазначає IDEA, порівняно з опитуванням липня 2022 року, «серед дорослого населення значно зріс відсоток тих, хто звинувачує Росію, але й удвічі зріс відсоток тих, хто вказує на Україну». Кількість невизначених зменшилася з 35 до 22 відсотків.

Крім того, 37% опитаних сказали, що Кремль відповідальний за те, що досі не вдалося досягти мирної угоди; водночас 18% звинуватили Сполучені Штати, 15% Європейського Союзу та 9%. – Україна. Дослідження показують, що в Угорщині все більше людей вважають, що Захід відповідальний за тривалу війну в Україні.

«У той час як відсоток провладних виборців, які звинувачують ЄС у відсутності миру, зріс більш ніж у шість разів за останні місяці, відсоток невизначених опозиційних виборців, які звинувачують Росію, значно зріс», – коментує IDEA.

У цьому відношенні дані, які показують лише виборців «Фідеш», також відрізняються від загальних даних: згідно з ними ЄС (39%) відповідальний за відсутність згоди між Києвом і Москвою, на другому місці США (25%) і тільки в останню чергу Росія (лише 5%).