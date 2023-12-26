Лукашенко заявив, що Білорусь “давно” отримала всю обіцяну Росією ядерну зброю

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Росії заявив, що вся російська ядерна зброя, яку РФ обіцяла поставити в Білорусь, вже “давно” отримана.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

“Давно. Я ж вже говорив, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях, у хорошому стані”, — відповів Лукашенко на запитання журналістів.

Коментуючи, коли плануються найближчі військові навчання, Лукашенко заявив: “Кожен день вчимося. Кожен день. Навіть колишні “вагнерівці”, які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід”.