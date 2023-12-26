Політика

Лукашенко заявив, що Білорусь “давно” отримала всю обіцяну Росією ядерну зброю

26 Грудня 2023 14:11
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Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Росії заявив, що вся російська ядерна зброя, яку РФ обіцяла поставити в Білорусь, вже “давно” отримана.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

“Давно. Я ж вже говорив, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях, у хорошому стані”, — відповів Лукашенко на запитання журналістів.

Коментуючи, коли плануються найближчі військові навчання, Лукашенко заявив: “Кожен день вчимося. Кожен день. Навіть колишні “вагнерівці”, які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід”.


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