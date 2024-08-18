Лукашенко оголосив про “денацифікацію” України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що в Україні «вже немає нацистів» і час сідати за стіл переговорів. За його словами, сторонам слід повернутися до домовленостей, досягнутих у Стамбулі в березні 2022 року. Про це самоназваний президент РБ сказав в інтерв’ю телеканалу «Россия».

«Давайте розгорнемо цей зошит, де підписалися, фактично парафували переговорники, керівники з вашого боку. Так, на землі змінилася ситуація, але з цього-то можна почати. Почати обговорювати», – заявив Лукашенко.

Підстави для переговорів Лукашенко також побачив у «досягненні цілей СВО» [повномасштабної війни РФ проти України]. Він зазначив, що «нацистів в Україні вже немає», країна «денацифікована», а 70% жителів країни «ненавидять Зеленського».

Крім цього, він засудив атаку України на Курську область, охарактеризувавши її як «підвищення ставок» і спробу спровокувати РФ на застосування ядерної зброї.