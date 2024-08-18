Політика

Лукашенко оголосив про “денацифікацію” України
18 Серпня 2024 15:38
читать на русском →
лукашенко
Володимир Путін зустрічається з Олександром Лукашенком у рамках саміту БРІКС/ШОС - Росія 8 липня 2015 року в Уфі / Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що в Україні «вже немає нацистів» і час сідати за стіл переговорів. За його словами, сторонам слід повернутися до домовленостей, досягнутих у Стамбулі в березні 2022 року. Про це самоназваний президент РБ сказав в інтерв’ю телеканалу «Россия».

«Давайте розгорнемо цей зошит, де підписалися, фактично парафували переговорники, керівники з вашого боку. Так, на землі змінилася ситуація, але з цього-то можна почати. Почати обговорювати», – заявив Лукашенко.

Підстави для переговорів Лукашенко також побачив у «досягненні цілей СВО» [повномасштабної війни РФ проти України]. Він зазначив, що «нацистів в Україні вже немає», країна «денацифікована», а 70% жителів країни «ненавидять Зеленського».

Крім цього, він засудив атаку України на Курську область, охарактеризувавши її як «підвищення ставок» і спробу спровокувати РФ на застосування ядерної зброї.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
18 Серпня 2024 13:06

Сили оборони відбили масовану атаку на Торецькому напрямку
18 Серпня 2024 14:14

Окупанти обстріляли Куп’янськ з РСЗВ, поранено жінку
18 Серпня 2024 13:58

Лукашенко заявив, що на кордон з Україною відправлена третина білоруської армії
18 Серпня 2024 12:49

Лукашенко заявив, що він із Путіним може розробити план нападу на Польщу та Литву
18 Серпня 2024 12:16

Авіація ЗСУ зруйнувала другий міст через річку Сейм
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки