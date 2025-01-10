Лубінець вимагає притягнути до відповідальності військового ТЦК з Харкова після конфлікту з адвокаткою

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав ганебними дії військового ТЦК з Харкова, який виштовхав адвокатку з ВЛК. Омбудсман вимагає притягнути винних до відповідальності.

Про це Дмитро Лубінець написав в Telegram.

“У соціальних мережах побачив відеоматеріал, на якому зафіксовано перешкоджання входу адвокатки до приміщення військово-лікарської комісії при одному з ТЦК та СП у Харкові. До неї була застосована фізична сила з боку чоловіка в форменому одязі. Вважаю цей ганебний вчинок недопустимим”, – написав Лубінець.

Омбудсман надав доручення своїй представниці з’ясувати обставини ситуації та відправив відповідні листи до Харківського ОТЦК та СП. Також Лубінець направив лист до ДБР щодо відкриття кримінального провадження за вказаним фактом.