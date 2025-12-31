        Кримінал

        Ліквідовано 27 шахрайських кол-центрів у Києві та Одесі

        Віктор Алєксєєв
        31 Грудня 2025 14:48
        За результатами обшуків у Києві та Одесі припинено діяльність 27 незаконних кол-центрів, які працювали під виглядом міжнародних фінансових компаній, повідомили в Офісі Генпрокурора.

        Шахраї телефонували громадянам та обіцяли «гарантований і швидкий заробіток» від інвестицій. Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на підконтрольні рахунки організаторів.

        Серед потерпілих — громадяни України, країн Європи та Азії.

        Під час обшуків вилучено:

        • понад 5 000 одиниць комп’ютерної техніки
        • майже 1 000 мобільних телефонів
        • серверне обладнання для роботи «служб підтримки» та платіжних шлюзів
        • чорнові записи з даними потерпілих і алгоритмами обману
        • інші документи та речові докази

        Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.


