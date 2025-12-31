Ліквідовано 27 шахрайських кол-центрів у Києві та Одесі

За результатами обшуків у Києві та Одесі припинено діяльність 27 незаконних кол-центрів, які працювали під виглядом міжнародних фінансових компаній, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Шахраї телефонували громадянам та обіцяли «гарантований і швидкий заробіток» від інвестицій. Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на підконтрольні рахунки організаторів.

Серед потерпілих — громадяни України, країн Європи та Азії.

Реклама

Реклама

Під час обшуків вилучено:

понад 5 000 одиниць комп’ютерної техніки

майже 1 000 мобільних телефонів

серверне обладнання для роботи «служб підтримки» та платіжних шлюзів

чорнові записи з даними потерпілих і алгоритмами обману

інші документи та речові докази

Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.