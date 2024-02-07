Суспільство

Лікар ВЛК на Хмельниччині вимагав хабар за визнання хворого непридатним

7 Лютого 2024 20:40
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прокуратура, корупція, хмельницький
Лікар ВЛК вимагав хабар за визнання непридатності / Прокуратура

На Хмельниччині лікар військово-лікарської комісії вимагав у хворого військового 5 тисяч доларів хабаря за підтвердження його непридатності до служби.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає УП.

За даними прокуратури, лікар точно знав, що у військовослужбовця є медичне захворювання, яке є підставою для визнання його непридатним до військової служби

Утім, за те, що ВЛК визнає його непридатним, виключивши з військового обліку та звільнивши зі Збройних сил України, лікар вимагав хабар у розмірі 5 тисяч доларів.

За це він обіцяв оформити потрібні медичні довідки та вплинути на колег, щоб ті ухвалили позитивне рішення.

“Затримали лікаря у військовому госпіталі на Хмельниччині під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1800 доларів США. Першу частину він отримав як аванс напередодні.

Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади. Перевіряється причетність до вчиненого інших осіб”.


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