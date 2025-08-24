Лавров про умови миру для України: відмова від НАТО і захист російськомовного населення

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у неділю в інтерв’ю заявив, що гарантії безпеки України мають надати група держав, включно з постійними членами Ради Безпеки ООН.

За інформацією Reuters, на минулому тижні президент РФ Володимир Путін нібито вимагав від України відмови від усієї східної частини Донбасу, відмови від прагнення вступу до НАТО, збереження нейтрального статусу та недопущення на територію країни військ Заходу.

Лавров розповів NBC News, що Путін і президент США Дональд Трамп обговорювали питання гарантій безпеки для України, згадавши при цьому невдалу Стамбульську дискусію 2022 року. Тоді сторони обговорювали постійну нейтральність України в обмін на гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН — Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США — та інших держав.

За словами Лаврова, до групи гарантів можуть входити також Німеччина, Туреччина та інші країни. Він уточнив, що гаранти повинні забезпечити безпеку України, яка, за російськими вимогами, має залишатися нейтральною, позаблоковою та без ядерної зброї.

Лавров також підкреслив, що для Росії неприпустиме членство України в НАТО, що Москва прагне захисту російськомовного населення та що існує питання територіальних домовленостей з Україною.