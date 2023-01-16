Ламбрехт йде у відставку з посади міністра оборони ФРН. Офіційно

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт офіційно попросила канцлера Олафа Шольца звільнити її з посади. Про це повідомило агентство DPA.

«Місяці зосередженості ЗМІ на моїй персоні навряд чи дозволяють висвітлювати факти та дискутувати про солдатів, Бундесвер і рішення політики безпеки в інтересах громадян Німеччини», — йдеться в заяві. Праця військовослужбовців і численних мотивованих людей у ​​сфері бізнесу має бути на першому плані. «Тому я вирішила залишити свою посаду».

Про намір Крістіні Ламбрехт піти з посади міністра оборони ФРН німецькі ЗМІ повідомляли ще ввечері 13 січня. Ламбрехт вже багато місяців перебуває під вогнем критики. Опозиційні християнські демократи звинувачують її у некомпетентності, повільності у справі переоснащення бундесверу та невдалих виступах на публіці. На посаді глави Мініоборони ФРН вона неодноразово потрапляла до медійних скандалів. Востаннє – через новорічне привітання, яке німецькі ЗМІ визнали невдалим. Христині Ламбрехт записала вітальне відеозвернення, в якому згадувала війну в Україні, стоячи на тлі феєрверків, що вибухають, і намагаючись їх перекричати. Скандал викликала й публікація фотографії сина Ламбрехта у службовому гелікоптері.

Судячи з соцопитування, міністр непопулярна в Німеччині. Так, зокрема, згідно з опитуванням, проведеним телеканалом ZDF, 60 відсотків німців підтримали б рішення про її відставку. До того, як у грудні 2022 року очолити оборонне відомство, вона була міністром юстиції в останньому кабінеті Анели Меркель, а з 2021 року одночасно виконувала обов’язки міністра у справах сім’ї, жінок та молоді. Тим часом, ще в грудні 2022 року канцлер Олаф Шольц публічно захищав Ламбрехт від критики, заявивши, що “у бундесвері першокласний міністр”, і він “здивований деякою критикою на її адресу”.