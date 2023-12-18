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“Київстар” розраховує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня

18 Грудня 2023 18:25
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Найбільший український оператор зв’язку “Київстар” розраховує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня, після чого оголосить про програму компенсацій, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

“Ми досягли суттєвого прогресу після найбільшої у світі хакерської атаки Росії на цивільну інфраструктуру. Голосові послуги працюють без обмежень, як в Україні, так і за кордоном. Послуги мобільного інтернету працюють з обмеженням за швидкістю і наразі лише в Україні”, – сказав він.

“Київстар” працює, щоб повернути мобільний інтернет у метро Києва і стабілізувати надання послуг фіксованого інтернету для дому.

За словами Комарова, у суботу-неділю фахівці “Київстару” відновили нові частини інфраструктури та суттєво покращили якість мобільного інтернету.

“Розглядаємо можливість крок за кроком прибирати обмеження”, – уточнив Комаров.

Очільник мобільного оператора зазначив, що компанія фокусується на відновленні повноцінної роботи всіх каналів обслуговування клієнтів: від монобрендових магазинів до застосунку “Мій Київстар”.

Він нагадав, що в разі складнощів із підключенням до мережі, необхідно перезавантажити телефон або вибирати в його налаштуваннях мережу “Київстар” вручну.

Комаров повторно вибачився перед клієнтами компанії та подякував за підтримку.


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