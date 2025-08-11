Киянина відправили за ґрати за напад на дівчину з сайту знайомств

У Києві 38-річного чоловіка засудили до семи років ув’язнення з конфіскацією майна за розбійний напад на дівчину, з якою він познайомився на сайті знайомств. Зловмисник побив і душив жертву, після чого викрав з її квартири цінні речі.

По це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановило слідство, чоловік прийшов в гості до дівчини, втім сказав, що, погано себе почуває та запропонував зустрітись іншим разом. За деякий час він повернувся забрати гаманець, який, начебто, забув у ванній кімнаті.

“Новий знайомий знав, що у квартирі, окрім дівчини нікого немає, тож щойно вона відчинила двері, гість почав її бити та душити, зібрав цінні речі у валізу та втік”, — йдеться в повідомленні.

Вироком Голосіївського районного суду нападнику призначено покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.