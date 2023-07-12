Китайські хакери зламали електронну пошту європейських державних органів – Microsoft

Корпорація Microsoft повідомила про злам хакерською групою, яка працює з території Китаю, облікових записів електронної пошти, пов’язаних у тому числі з держустановами у Західній Європі.

Про це пише AP.

У вівторок Microsoft заявила, що працювала група під назвою Storm-0558, яка займається переважно шпигунством і викраденням даних.

Корпорація вважає, що хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти, пов’язаних з 25 організаціями, у тому числі офіційними відомствами. Злам був непомічений до того моменту, доки клієнти не почали скаржитися на аномальну активність у пошті.

Корпорація повідомила, що працює з Міністерством внутрішньої безпеки США та Агентством кібербезпеки та захисту інфраструктури, щоб запобігти наступним подібним випадкам.

Пекін також неодноразово заявляв, що США нібито займаються кібершпигунством проти Китаю і проникають у комп’ютери університетів і компаній.