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Китайські хакери зламали електронну пошту європейських державних органів – Microsoft – Головне в Україні
Суспільство

Китайські хакери зламали електронну пошту європейських державних органів – Microsoft

12 Липня 2023 15:38
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китай, шпигун

Корпорація Microsoft повідомила про злам хакерською групою, яка працює з території Китаю, облікових записів електронної пошти, пов’язаних у тому числі з держустановами у Західній Європі.

Про це пише AP.

У вівторок Microsoft заявила, що працювала група під назвою Storm-0558, яка займається переважно шпигунством і викраденням даних. 

Корпорація вважає, що хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти, пов’язаних з 25 організаціями, у тому числі офіційними відомствами. Злам був непомічений до того моменту, доки клієнти не почали скаржитися на аномальну активність у пошті.  

Корпорація повідомила, що працює з Міністерством внутрішньої безпеки США та Агентством кібербезпеки та захисту інфраструктури, щоб запобігти наступним подібним випадкам. 

Пекін також неодноразово заявляв, що США нібито займаються кібершпигунством проти Китаю і проникають у комп’ютери університетів і компаній. 


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