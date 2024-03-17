Суспільство

“Квартал 95” допоміг відправити діточок з Харківської області до Прикарпаття

17 Березня 2024 17:05
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діти
Найближчий місяць діти проведуть в санаторії міста Яремче / Фото ХОВА

Діти з Золочівської та Савинської тергромад поїхали на відпочинок до Івано-Франківщини, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Найближчий місяць діти проведуть в санаторії міста Яремче Івано-Франківської області. Впродовж цього часу діти спілкуватимуться з однолітками, оздоровлюватимуться, подорожувати та навчатимуться.

«Цю подорож ініціювала команда студії «Квартал 95» та благодійний фонд «Співдружність України», аби діти українських захисників, мешканці деокупованих та прифронтових територій відпочили та оздоровилися. Дякую за таку увагу та підтримку дітей Харківщини. Наразі формуємо наступні групи для подальшого відпочинку в Карпатах», – зазначив Євген Іванов.


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