Курська операція: у Defense Express пояснили відведення окупантами військ КНДР

​На Курщині росіяни здійснюють перегрупування та відтягнули війська КНДР. Станом на сьогодні противник не має сил та можливостей, аби повністю витіснити українські підрозділи з Курської області.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.

“Після четвертої хвилі наступу на Курщині, який завершився позаминулого тижня, зараз відбувається перегрупування сил противника. Спроби ворога витіснити наші сили успіху не мали. Були публікації у низці закордонних видань про те, що окупанти відтягнули свої північнокорейські війська, які діяли разом з росіянами у Курській області”, – зазначив військовий експерт.

За словами Згурця, 2 лютого на зустрічі з журналістами Associated Press президент України Володимир Зеленський сказав, що 12 тисяч північнокорейських військових діяли на Курщині, з яких чотири тисячі – вбиті та загиблі. Тобто потенціал північнокорейців зараз суттєво сточився.

“Вночі з 30 на 31 січня відбулися удари по командних пунктах армії РФ, зокрема на Курщині в зоні Рильська. В інтерв’ю Володимир Зеленський також говорив, що була знищена значна кількість і російських, і північнокорейських офіцерів ударом по цьому командному пункту. В будь-якому разі зараз противник, як я розумію, не має сил та можливостей, аби повністю витіснити українські підрозділи з Курщини. Бойові дії там тривають і, думаю, ще триватимуть певний час”, – підсумував Згурець.

Нагадаємо, як повідомляв 31 січня The New York Times, північнокорейські солдати були виведені з лінії фронту після великих втрат та не з’являлися на фронті вже близько двох тижнів. Зазначалося, що рішення відвести північнокорейські війська з лінії фронту може бути не постійним.