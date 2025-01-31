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The New York Times: Північнокорейських військ більше не видно на лінії фронту
31 Січня 2025 14:49
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Військовополонений з КНДР, якого захопили у Курській області / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Військовополонений з КНДР, якого захопили у Курській області / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Північнокорейські солдати виведені з лінії фронту після великих втрат, пише The New York Times, посилаючись на українських та американських офіційних осіб.

Військові з КНДР, відправлені для підтримки російських військ у Курській області, не з’являлися на фронті вже близько двох тижнів, повідомили NYT анонімні чиновники.

Прибуття близько 11 000 північнокорейських військовослужбовців до Росії в листопаді викликало занепокоєння в Україні та серед її союзників. Вони побоювалися, що розгортання північнокорейських підрозділів сигналізує про значну ескалацію.

Але всього за три місяці чисельність північнокорейських військ скоротилася вдвічі, за словами головкому ЗСУ Олександра Сирського.

Українські бійці, які воювали проти північнокорейців, описують їх як лютих воїнів. Але дезорганізація в лавах і неузгодженість дій із російськими підрозділами швидко призвели до зростання втрат, сказав український чиновник.

З моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були надані самі собі, наступаючи з невеликою кількістю бронетехніки і рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити, кажуть українські чиновники і військовослужбовці.

Американські офіційні особи заявили, що рішення відвести північнокорейські війська з лінії фронту може бути не постійним. За їхніми словами, північнокорейці можуть повернутися після додаткової підготовки або після того, як росіяни вигадають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких важких втрат.

Речник Сил спеціальних операцій ЗСУ Олександр Кіндратенко в коментарі “Українській правді” підтвердили, що в Курській області приблизно три тижні не відмічається присутність північнокорейських військ.

“Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти”, – сказав Кіндратенко.


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