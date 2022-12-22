Кримінал

Куп’янськ і Вовчанськ знову опинилися під обстрілом – шість людей поранено

22 Грудня 2022 14:16
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Сьогодні ворог знову обстріляв міста Куп’янськ і Вовчанськ. Постраждали мирні люди.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Вовчанську внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей. 4 з них (3 чоловіки і 1 жінка) – працівники Центральної районної лікарні. У них діагностовано: вибухові та осколкові пошкодження.

Також поранення отримав перехожий 62-річний чоловік. Усім постраждалим надають усю необхідну допомогу.

У Куп’янську внаслідок ракетного удару пошкоджено житловий будинок. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється.

Крім того, сьогодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями.


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